Перевод ТЭЦ-3 в Алматы на газ: Минэнерго заявило о жестком отставании от графика работ

Как рассказали в пресс-службе Минэнерго, глава ведомства Ерлан Аккенженов посетил строительные площадки ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Алматы, где ведутся работы по переводу станций на сжигание природного газа, что поручал президент РК Касым-Жомарт Токаев.
Сообщается, что на ТЭЦ-2 общий уровень строительной готовности достиг 92%. Практически полностью завершена поставка технологического оборудования, на площадке задействованы около 1,5 тыс. специалистов и более 140 единиц строительной техники.
«Министр поставил задачу сохранить набранные темпы строительства. Подрядным организациям поручено привлечь дополнительных профильных специалистов, в том числе монтажников и сварщиков, а также ускорить завершение процедур согласования документации, необходимой для проведения пусконаладочных работ», — сказано в сообщении.
А вот на ТЭЦ-3 выявлено существенное отставание от утвержденного графика реализации проекта, общий уровень готовности объекта составляет порядка 26%.
Сообщается, что на площадке сохраняются задержки с поставкой ключевого оборудования, а фактическая численность работников не превышает 600 человек при плановой потребности около 1 600.
Как отметили в Минэнерго, это отражается на сроках выполнения строительно-монтажных работ по ряду ключевых объектов станции, включая распределительное устройство и системы управления.
Министр энергетики поручил заказчику и генеральному подрядчику в кратчайшие сроки обеспечить наращивание темпов строительства, увеличить численность персонала и количество задействованной техники до проектных требований.
«Объективные сроки утверждены, никакие переносы не обсуждаются! Требую незамедлительно устранить кадровый дефицит и кратно увеличить объемы спецтехники на стройке», — заявил Ерлан Аккенженов.
Он также заявил, что если в ближайшие недели ресурсы на отстающем объекте не будут полностью мобилизованы, в отношении заказчиков и подрядчиков будут инициированы строгие взыскания.
К слову, в январе 2026 года Аккенженов уже констатировал отставание от графика на ТЭЦ-3, назвав главной причиной слабую организацию работы генерального подрядчика. Тогда он также потребовал немедленно мобилизовать ресурсы и обозначил персональную ответственность исполнителей.