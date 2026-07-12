Таможня Хайнаня за полгода выдала 7,5 тыс. сертификатов происхождения товаров

ХАЙКОУ /Китай/, 12 июля. /ТАСС/. Таможенные органы южнокитайской провинции Хайнань в январе — июне выдали более 7,5 тыс. сертификатов происхождения товаров. Как сообщила газета «Хайнань жибао», это примерно на 4,1% превышает показатель за аналогичный период 2025 года.
Общая стоимость соответствующей продукции превысила 4,56 млрд юаней ($670 млн по текущему курсу ЦБ Китая). Значительная доля сертификатов приходится на Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и страны — участницы Всестороннего регионального экономического партнерства. В том числе свыше 1,7 тыс. сертификатов, выданных хайнаньской таможней в первом полугодии, относятся к товарам, поставляемым по соглашению о свободной торговле межу Китаем и АСЕАН. Этот показатель вырос на 20% в годовом исчислении, а стоимость заявленной продукции — на 60%, до 1,95 млрд ($287 млн).
Среди продукции, указанной в сертификатах по указанному направлению, в основном изделия из каучука, переработанные тропические фрукты и овощи, целлюлоза и строительные материалы. Она поставляются по преференциальному режиму.
В целом в перечне товаров, экспортируемых внешнеторговыми компаниями Хайнаня на основании сертификатов происхождения, главным образом фигурируют морепродукты, сельскохозяйственная и химическая продукция, нетканые материалы нового поколения, лекарственные препараты. Провинция экспортирует более чем в 100 государств и регионов.
По мере увеличения количества участников внешнеторговой деятельности, в связи с расширением экспортных рынков, как отмечается, растет спрос на интеллектуальные, точные и удобные услуги по визированию сертификатов происхождения. Ожидается, что таможня провинции продолжит повышать качество услуг для предприятий, стимулировать увеличение объема продаж товаров под брендом «произведено на Хайнане» в других странах.