Таможня Хайнаня за полгода выдала 7,5 тыс. сертификатов происхождения товаров

Общая стоимость соответствующей продукции превысила 4,56 млрд юаней ($670 млн по текущему курсу ЦБ Китая). Значительная доля сертификатов приходится на Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и страны — участницы Всестороннего регионального экономического партнерства. В том числе свыше 1,7 тыс. сертификатов, выданных хайнаньской таможней в первом полугодии, относятся к товарам, поставляемым по соглашению о свободной торговле межу Китаем и АСЕАН. Этот показатель вырос на 20% в годовом исчислении, а стоимость заявленной продукции — на 60%, до 1,95 млрд ($287 млн).