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Новосибирск обошёл Красноярск по дешевизне в мировом рейтинге стоимости жизни

Швейцарский аналитический портал Numbeo представил обновлённый рейтинг стоимости жизни в городах мира по итогам первого полугодия 2026 года. В список вошли 549 городов, и Новосибирск занял в нём 406-ю строчку, оказавшись чуть доступнее Красноярска, который расположился на 404-м месте.

Источник: Сиб.фм

При этом сибирская столица также уступила по дороговизне Казани, Тюмени, Нижнему Новгороду и ряду других крупных российских городов.

Самым дорогим городом России ожидаемо признана Москва — столица заняла 307-ю позицию. Далее со значительным отрывом следуют Калининград (357-е место), Санкт-Петербург (381-е), Нижний Новгород (386-е), Тюмень (387-е) и Екатеринбург (388-е). Красноярск разместился между Казанью (400-е) и Краснодаром (405-е).

Мировыми лидерами по дороговизне жизни стали швейцарские Цюрих и Люцерн, а также Джорджтaун — столица Каймановых островов.

Индекс Numbeo рассчитывается на основе потребительской корзины: учитываются цены на продукты питания, посещение ресторанов, транспортные расходы и коммунальные услуги. Арендная плата, ипотечные платежи и уровень доходов населения в расчёт не включаются, что важно иметь в виду при интерпретации данных. Эксперты подчёркивают, что рейтинг отражает лишь общий уровень потребительских цен без учёта покупательной способности, поэтому напрямую сравнивать доступность жизни в разных городах по этим данным не стоит.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что Новосибирская область заняла 19-е место в рейтинге социально-экономического положения регионов за 2025 год.

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