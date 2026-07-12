Новосибирск обошёл Красноярск по дешевизне в мировом рейтинге стоимости жизни

При этом сибирская столица также уступила по дороговизне Казани, Тюмени, Нижнему Новгороду и ряду других крупных российских городов.
Самым дорогим городом России ожидаемо признана Москва — столица заняла 307-ю позицию. Далее со значительным отрывом следуют Калининград (357-е место), Санкт-Петербург (381-е), Нижний Новгород (386-е), Тюмень (387-е) и Екатеринбург (388-е). Красноярск разместился между Казанью (400-е) и Краснодаром (405-е).
Мировыми лидерами по дороговизне жизни стали швейцарские Цюрих и Люцерн, а также Джорджтaун — столица Каймановых островов.
Индекс Numbeo рассчитывается на основе потребительской корзины: учитываются цены на продукты питания, посещение ресторанов, транспортные расходы и коммунальные услуги. Арендная плата, ипотечные платежи и уровень доходов населения в расчёт не включаются, что важно иметь в виду при интерпретации данных. Эксперты подчёркивают, что рейтинг отражает лишь общий уровень потребительских цен без учёта покупательной способности, поэтому напрямую сравнивать доступность жизни в разных городах по этим данным не стоит.
Ранее Сиб.фм сообщал о том, что Новосибирская область заняла 19-е место в рейтинге социально-экономического положения регионов за 2025 год.