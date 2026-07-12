Новосибирск обошёл Красноярск по дешевизне в мировом рейтинге стоимости жизни

Индекс Numbeo рассчитывается на основе потребительской корзины: учитываются цены на продукты питания, посещение ресторанов, транспортные расходы и коммунальные услуги. Арендная плата, ипотечные платежи и уровень доходов населения в расчёт не включаются, что важно иметь в виду при интерпретации данных. Эксперты подчёркивают, что рейтинг отражает лишь общий уровень потребительских цен без учёта покупательной способности, поэтому напрямую сравнивать доступность жизни в разных городах по этим данным не стоит.