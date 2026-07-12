Перевод себе по СПБ банк может воспринять, как признак мошенничества

МВД назвало девять признаков, по которым банки в Волгограде и по всей России выявляют мошенничество при снятии наличных.
Волгоградцам стоит запомнить главные сигналы: перевод себе более 200 тыс. рублей по СБП, снятие денег в течение 24 часов после оформления кредита и смена номера телефона для входа в интернет-банк.
Банк России выделяет девять таких маркеров. Среди них — нехарактерное поведение клиента: непривычное время операции, нетипичная сумма или местоположение банкомата. Настороженность вызывают запрос выдачи денег по QR-коду и изменение активности звонков за шесть часов до операции. Банки также проверяют смену характеристик телефона и наличие вредоносных программ на устройстве.
В пресс-центре МВД России уточнили: пять и более отказов в выдаче средств за календарный день тоже относят к признакам мошенничества. По словам представителей ведомства, эти маркеры помогают банкам вовремя останавливать подозрительные операции.
Волгоградцам, которые получили отказ в снятии наличных или столкнулись с подозрением банка, стоит обратиться в свой банк за разъяснением причины и предоставить документы, подтверждающие законность операции.
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