Перевод себе по СПБ банк может воспринять, как признак мошенничества

Банк России выделяет девять таких маркеров. Среди них — нехарактерное поведение клиента: непривычное время операции, нетипичная сумма или местоположение банкомата. Настороженность вызывают запрос выдачи денег по QR-коду и изменение активности звонков за шесть часов до операции. Банки также проверяют смену характеристик телефона и наличие вредоносных программ на устройстве.