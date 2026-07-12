Дорогая электроэнергия затормозит экономику еврозоны в 2026 году

Инфляция, по базовому сценарию регулятора, составит в среднем 3 процента в 2026 году, затем замедлится до 2,3 процента в 2027-м и достигнет целевых 2 процентов в 2028 году. Мартовскую оценку на текущий год повысили на 0,4 процентного пункта, а на следующий — на 0,3 пункта. Причинами стали новые прогнозы стоимости энергии и продовольствия, а также перенос возросших расходов бизнеса в цены товаров и услуг.