В России появилось пять новых признаков приближения кризиса

За короткий период россияне вывели с депозитов около полумиллиарда рублей, что связано с резким ускорением инфляции в летние месяцы. Из-за этого реальная доходность сбережений практически сошла на нет, что подтолкнуло население к стратегии сохранения средств в наличной форме. Банки, столкнувшись с оттоком ликвидности, были вынуждены оперативно повышать ставки по краткосрочным вкладам, приближая их к уровням 2022 года.