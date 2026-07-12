В России появилось пять новых признаков приближения кризиса

Одним из самых тревожных трендов стал масштабный перевод средств из банковских вкладов в наличные, сообщает ИА DEITA.RU.
За короткий период россияне вывели с депозитов около полумиллиарда рублей, что связано с резким ускорением инфляции в летние месяцы. Из-за этого реальная доходность сбережений практически сошла на нет, что подтолкнуло население к стратегии сохранения средств в наличной форме. Банки, столкнувшись с оттоком ликвидности, были вынуждены оперативно повышать ставки по краткосрочным вкладам, приближая их к уровням 2022 года.
Ещё одной тревожной тенденцией стал стремительный рост просроченной задолженности в сегменте розничного кредитования. Особенно остро эта проблема проявляется в автокредитовании и кредитных картах, где задолженности по займам активно увеличиваются. Эксперты связывают это с последствиями ужесточения кредитной политики, проводимой Центральным банком.
Заёмщики, ранее имевшие возможность рефинансировать кредиты, столкнулись с отсутствием доступа к новым займам и начали массово переходить в категорию неплательщиков. Согласно предварительным оценкам, доля просроченных кредитов в сегменте потребительского кредитования превысила 6%, что является максимальным значением за последние три года.
Финансовая отчётность ведущих банков страны также подтверждает ухудшение ситуации. Так, ВТБ, второй по величине банк России, за отчётный период зафиксировал падение чистой прибыли почти на 60%, что стало рекордом с начала пандемии.
Реакция инвесторов не заставила себя ждать: начался массовый сброс акций финансового сектора, и бумаги ВТБ за одну сессию подешевели более чем на 10%. Аналогичная динамика наблюдается и у других системообразующих банков, что создаёт дополнительное давление на финансовый рынок.
Глава РСПП Александр Шохин предупредил о нарастающих рисках для макроэкономической стабильности, связанных с дефицитом топлива в разгар уборочной кампании. Рост логистических издержек и цен на горюче-смазочные материалы угрожает традиционному осеннему снижению цен на продовольствие.
Поставщики сельскохозяйственной продукции сообщают о срыве сроков поставок из-за роста затрат, что может привести к удорожанию продуктов питания. В таких условиях Банк России может принять решение о приостановке цикла снижения ключевой ставки на предстоящем заседании 24 июля, чтобы не допустить дальнейшего ускорения инфляции.
Наиболее тревожным сигналом стал обвал российского фондового рынка, который за последнюю неделю уверенно пробивал вниз ключевые уровни поддержки. Индекс МосБиржи опустился ниже отметок 2600, 2300 и 2200 пунктов, достигнув зоны 2192 пунктов.
По мнению аналитиков Finam, пока нет технических предпосылок для разворота тренда, так как продолжается массовая распродажа облигаций федерального займа и акций крупнейших компаний, пишет портал «Финансы Mail».
Причиной паники на рынке стало снижение совокупной прибыли корпоративного сектора на 26,5% в годовом выражении и ухудшение прогнозов по темпам экономического роста во втором полугодии. Эксперты не исключают, что текущая коррекция может стать одной из самых глубоких за последние пять лет, если не будут предприняты меры по стабилизации ситуации.