Европейская страна начала скупать золото на миллиарды долларов

Глапиньски подчеркнул, что покупки имеют исключительно стратегическое значение и не связаны с желанием заработать на колебаниях цен. Он отметил, что государство осознаёт свою ответственность за безопасность граждан в любых ситуациях, включая гипотетические военные обстоятельства, возникновения которых в Варшаве не ожидают. По его убеждению, золото выгодно отличается от других активов независимостью от внешних решений и высокой устойчивостью к кризисам на финансовых рынках.