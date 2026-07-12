Российский алюминий обошел западные санкции и ударил по производителям ЕС

В настоящее время в ЕС запрещен прямой импорт российского первичного алюминия. Однако после переработки в других государствах металл может поступать в Евросоюз уже как готовая продукция с новым происхождением. По оценке отрасли, такая схема позволяет обходить действующие ограничения и сохранять присутствие российского сырья на европейском рынке.