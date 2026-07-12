Россиянам советуют запасаться наличными: в чём причина

Как объяснили эксперты, в сложившейся ситуации первостепенной угрозой остается хрупкость инфраструктуры: сбои банковских процессингов, отключение связи или хакерские атаки мгновенно парализуют Систему быстрых платежей и терминалы.
В таких условиях физические банкноты становятся единственным гарантированным способом купить продукты, лекарства или оплатить проезд. Кроме этого, как отметили специалисты, автоматизированные антифрод-системы банков часто блокируют счета при нетипичных операциях, отрезая людей от собственных средств до завершения разбирательств с поддержкой.
Дополнительным фактором выступает малый бизнес — индивидуальные предприниматели, курьеры и продавцы на рынках все чаще отказываются от эквайринга из-за высоких комиссий, формируя сектор экономики, где расчеты возможны только наличными.
При этом эксперты предостерегают от хранения всех сбережений в наличном виде. Оптимальной стратегией считается поддержание дома ликвидного резерва на три-пять дней базовых расходов семьи, включая топливо, продукты и медикаменты, что позволит безболезненно пережить временную недоступность цифровых счетов, пишет портал «Финансы Mail».