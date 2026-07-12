Россиянам советуют запасаться наличными: в чём причина

В таких условиях физические банкноты становятся единственным гарантированным способом купить продукты, лекарства или оплатить проезд. Кроме этого, как отметили специалисты, автоматизированные антифрод-системы банков часто блокируют счета при нетипичных операциях, отрезая людей от собственных средств до завершения разбирательств с поддержкой.