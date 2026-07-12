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Четыре компании на два года отстранены от госзакупок

МИНСК, 12 июл — Sputnik. Четыре компании не смогут участвовать в госзакупках в течение двух лет, сообщило Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси.

Источник: Sputnik.by

«Деятельность в государственных закупках нужно вести честно», — подчеркнули в министерстве.

Также там сообщили, что всего в списке недобросовестных компаний, которые отстранены от госзакупок, сейчас числятся 268 организаций.

Среди четырех добавленных туда компаний есть IT-бизнес — ООО «Сайнс Солюшнс». Компания производит различные программно-аппаратные комплексы. Например, это постоматы и системы электронных очередей.

Эту компанию в черный список внесли по жалобе Центра обеспечения деятельности бюджетных организаций Лепельского района. Именно такие центры занимаются организацией госзакупок в пользу тех или иных государственных структур на местах.

Аналогичный центр (администрации Московского района Минска) попросил отстранить от государственных закупок еще одну компанию — «ЭлектроАльп», которая оказывает услуги промышленного альпинизма.

В блэклист попал и «Водизмер» (основной вид деятельности — неспециализированная оптовая торговля товарами) — по жалобе одной из детских инфекционных клинических больниц.

И наконец, в списке теперь и «Мой Рентал» (прокат фототехники, видеокамер, звукового и светового оборудования). Общество с ограниченной ответственностью отстранено от госзакупок на два года по инициативе Белтелерадиокомпании.