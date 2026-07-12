«Серый» бизнес выведут на чистую воду: в России вводится новая маркировка

В России готовится масштабный проект по цифровой маркировке частных медицинских организаций и торговых точек. Об этом сообщил председатель Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин.
Пилотный проект уже стартует в Москве. На входах в учреждения появятся специальные наклейки с QR-кодами, которые станут для потребителей главным индикатором безопасности.
«Мы совместно с Общественной потребительской инициативой прорабатываем пилот в Москве. Так, на входе в медицинскую организацию может размещаться наклейка с QR-кодом. Человек сканирует ее и открывает карточку организации, где видит сведения о документации и работе в системе маркировки», — пояснил Дубин в интервью РИА Новости.
В основе инициативы лежит создание публичного цифрового профиля компании. Чтобы получить заветный статус «прозрачного» бизнеса, организация должна соответствовать жестким критериям: наличие действующей медицинской лицензии; официальная регистрация в системе «Честный знак»; регулярное и легальное проведение операций с лекарствами через систему за последние месяцы.
Главная цель нововведения, по словам Дубина, мгновенная защита граждан от мошенников и нелегальных медицинских услуг.
«Благодаря такому механизму пациенты получают возможность за пару секунд исключить риск обращения в серую клинику», — подчеркнул председатель ЦРПТ.
Аналогичный контроль ждет и сферу торговли. Эксперимент по маркировке торговых точек уже вовсю идет в столице. Сейчас в нем задействовано около 40 магазинов.
Как пояснил глава ЦРПТ, наличие QR-кода на дверях магазина или клиники должно стать для людей главным сигналом, что в таких местах работают прозрачно и им можно доверять.
Ранее депутаты Госдумы предложили снизить ставку налога на прибыль для частных медицинских организаций до 5%. Средства планируется направить на развитие здравоохранения, в том числе закупку оборудования, обеспечение населения лекарствами, развитие ОМС, модернизацию инфраструктуры и повышение качества медпомощи.
Кроме того, в Госдуме предложили запретить частным клиникам проводить медосмотры мигрантов, включая тесты на ВИЧ. По словам главы комитета по охране здоровья Сергея Леонова, большинство иностранцев формально проходят медосвидетельствование, что увеличивает риск распространения инфекций. Он считает, что необходимо поставить эту процедуру под госконтроль для предотвращения нарушений и увеличения поступлений в бюджет.