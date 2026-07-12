«Серый» бизнес выведут на чистую воду: в России вводится новая маркировка

«Мы совместно с Общественной потребительской инициативой прорабатываем пилот в Москве. Так, на входе в медицинскую организацию может размещаться наклейка с QR-кодом. Человек сканирует ее и открывает карточку организации, где видит сведения о документации и работе в системе маркировки», — пояснил Дубин в интервью РИА Новости.