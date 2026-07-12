В России объявили охоту на предприятия-фантомы

Российские власти совместно с оператором системы «Честный знак» запустили механизм по выявлению предприятий-фантомов. На первом этапе под прицел попали производители обуви, товаров легкой промышленности и биологически активных добавок (БАДов). Об этом сообщил председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин.
«Речь о псевдопроизводителях, которые заявляют себя российскими компаниями, но фактически не имеют ни производства, ни оборудования, ни сотрудников в России», — пояснил он в интервью РИА Новости.
Дубин уточнил, что механизм заработал 6 июля, а в будущем он начнет распространяться на все отрасли, где нет госконтроля при начале деятельности.
По его словам, схема весьма проста. Когда к бренду возникают вопросы, к нему отправляется инспекция. «Дорогие товарищи, мы бы хотели до вас доехать и посмотреть, существуете ли вы на самом деле», — описывает подход глава ЦРПТ.
В случае, если фабрика оказывается вымыслом, выдача кодов маркировки прекращается, что блокирует продажи. Главная цель нововведения — перекрыть серые схемы легализации контрабанды, работающие по цепочке «карго — оптовый рынок — маркетплейс — предприниматель».
Глава ЦРПТ отметил, что эксперимент уже показал «отличный результат»: из 297 проверенных компаний 94% не смогли подтвердить свое существование. По заявленным адресам проверяющие находили пустыри, гостиницы и жилые дома. Ожидается, что запуск постоянного механизма очистит рынок в кратчайшие сроки.
Накануне стало известно, что в России стартует проект по цифровой маркировке медицинских организаций и торговых точек для борьбы с «серым» бизнесом.