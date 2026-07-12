Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорты Внуково и Домодедово заработали с ограничениями

Московские аэропорты Внуково и Домодедово продолжают принимать и отправлять самолеты по согласованию с профильными органами. Об этом сообщила Росавиация в Telegram.

Московские аэропорты Внуково и Домодедово продолжают принимать и отправлять самолеты по согласованию с профильными органами. Об этом сообщила Росавиация в Telegram.

В ведомстве пояснили, что такой порядок действует в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе обеих авиагаваней. Меры введены для обеспечения безопасности полетов.

На фоне ограничений в расписании рейсов возможны изменения. Пассажирам рекомендовано заранее уточнять информацию о времени вылета и прилета через онлайн-табло аэропортов.