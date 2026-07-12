ЕС и США продолжают покупать топливо из российской нефти через Индию

Рекордный рост объясняется не только доступностью российских партий, но и изменением ситуации на мировом рынке. По данным систем отслеживания судов, в июне индийские нефтеперерабатывающие заводы получили около 2,7 млн баррелей российской нефти в сутки. Предприятия наращивали закупки на фоне перебоев с альтернативными поставками через Ормузский пролив и стремились снизить зависимость от ближневосточного сырья. Россия обеспечила более половины всего индийского импорта нефти за месяц.