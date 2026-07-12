ЕС и США продолжают покупать топливо из российской нефти через Индию

Индия в июне 2026 года увеличила импорт российской нефти на 34% по сравнению с маем и довела его до максимального уровня за весь период наблюдений. Стоимость закупленного сырья достигла 4,5 млрд евро. Страна сохранила второе место среди крупнейших покупателей российских энергоресурсов после Китая. Эти данные содержатся в свежем ежемесячном отчете Центра исследований энергетики и чистого воздуха, опубликованном 10 июля.
Рекордный рост объясняется не только доступностью российских партий, но и изменением ситуации на мировом рынке. По данным систем отслеживания судов, в июне индийские нефтеперерабатывающие заводы получили около 2,7 млн баррелей российской нефти в сутки. Предприятия наращивали закупки на фоне перебоев с альтернативными поставками через Ормузский пролив и стремились снизить зависимость от ближневосточного сырья. Россия обеспечила более половины всего индийского импорта нефти за месяц.
Одновременно продолжилась поставка нефтепродуктов из государств, перерабатывающих российское сырье, в страны, которые ввели санкции против России. В июне заводы в Индии, Турции, Брунее и Грузии экспортировали на рынки Евросоюза, США и Австралии готовое топливо общей стоимостью 814 млн евро. Исследователи оценили российскую составляющую этих поставок в 369 млн евро.
Расчет не означает, что происхождение каждой партии топлива было установлено лабораторным способом. Оценка строится на объемах российской нефти, поступавшей на конкретные нефтеперерабатывающие заводы, структуре их сырьевой корзины и последующих отгрузках готовой продукции. Поэтому сумма в 369 млн евро представляет собой расчетную стоимость нефтепродуктов, которые могли быть произведены из российского сырья.
После переработки нефть превращается в бензин, дизельное, авиационное или другое топливо и получает происхождение страны, где находился завод. Это позволяет ввозить продукцию на западные рынки, даже если для ее производства использовали российское сырье. Такая торговля не обязательно нарушает действующие правила, однако исследователи называют ее перерабатывающей лазейкой, которая ослабляет действие санкций.
С начала 2026 года Евросоюз ужесточил ограничения на импорт нефтепродуктов, изготовленных из российской нефти в третьих странах. При этом контроль осложняет смешивание сырья разных поставщиков на одном предприятии. Таможенным органам необходимо установить, какие именно партии нефти использовались при выпуске конкретного груза, а открытые торговые документы не всегда позволяют восстановить всю производственную цепочку.
Индийские предприятия получают дополнительное преимущество за счет ценовой разницы. Российская нефть может продаваться дешевле других сортов, что сокращает затраты на сырье и позволяет переработчикам предлагать готовое топливо по конкурентной цене. В начале июля скидка на российскую нефть Urals для индийских покупателей превышала 10 долларов за баррель по отношению к эталонному сорту Brent.
В результате западные покупатели формально приобретают продукцию индийского, турецкого или другого происхождения, а не российскую нефть. Между поставщиком сырья и конечным потребителем появляется дополнительное звено, которое получает доход от переработки и перепродажи.
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