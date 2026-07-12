Как начать копить деньги: три шага от экономиста

«На сегодняшний день такие средства лучше начинать откладывать в банки в виде депозитов», — отметил экономист. По его словам, при уверенности в инвестициях можно перейти к государственным облигациям, фондам денежного рынка и облигациям надежных эмитентов через паевые фонды с комиссией не выше 0,7% от стоимости активов.