Как начать копить деньги: три шага от экономиста

Заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов дал волгоградцам три совета по грамотному накоплению средств. Для накопления важны простота, надежность и готовность сделать первый шаг, рассказал экономист «Ленте.ру».
По словам Абрамова, начать нужно с внутренней установки: деньги нужны на непредвиденный случай, чтобы не жить от зарплаты до зарплаты. Далее следует разделить накопления на два направления — страховой резерв и пенсионные сбережения, причем начинать важно именно со страхового резерва.
«На сегодняшний день такие средства лучше начинать откладывать в банки в виде депозитов», — отметил экономист. По его словам, при уверенности в инвестициях можно перейти к государственным облигациям, фондам денежного рынка и облигациям надежных эмитентов через паевые фонды с комиссией не выше 0,7% от стоимости активов.
Волгоградцам, планирующим накопления, стоит начать с открытия банковского депозита для страхового резерва и только затем рассматривать паевые фонды с низкой комиссией.
Ранее сообщалось, что быстрые переводы себе лично банк может распознать, как мошенничество.