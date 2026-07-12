Топливный рынок Татарстана и России: новые правила и лимиты

После атак на нефтеперерабатывающие заводы, вызвавших временное сокращение производства, регионы вводят собственные механизмы распределения бензина и дизеля. В Татарстане, одном из ключевых нефтедобывающих регионов, также фиксируются перебои и рост цен, но крупнейший поставщик сохраняет стабильные отпускные цены на своих заправках. О том, какие меры принимаются на федеральном и региональном уровнях, — в материале Kazan.aif.ru.
Региональные ограничения: продажа по номерам и лимиты
В условиях повышенного спроса и неравномерных поставок ряд субъектов РФ ввели временные административные меры. С 11 июля в Кировской области действует новый порядок отпуска бензина: в чётные числа заправляются автомобили с номерами, оканчивающимися на 0, 2, 4, 6, 8, в нечётные — на 1, 3, 5, 7, 9. Губернатор Александр Соколов также договорился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым о поставке 700 тонн бензина от «Татнефти» для сети АЗС «Движение». При этом суточные поставки от «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» увеличены с 300 до 400 тонн.
Аналогичная система по чётным/нечётным дням введена в Псковской области с 10 июля в рамках эксперимента. На заправках «Сургутнефтегаз» установлены временные окна: АИ-95 и выше продаются круглосуточно, АИ-92 и дизель — только с 14:00 до 00:00.
Всего новые правила отпуска топлива действуют более чем в 60 регионах. В Новосибирской области введён режим повышенной готовности, работникам рекомендовано перейти на удалёнку, а жителям — по возможности ограничить поездки на личном транспорте. В Томской области чиновникам посоветовали проводить совещания онлайн и сократить служебные командировки для экономии горючего.
В Крыму с 11 июля возобновлена свободная продажа топлива на 99 АЗС, перечень которых опубликовало региональное министерство топлива и энергетики.
Ситуация в Татарстане: цены, наличие и очереди
По данным Росстата, в Татарстане за неделю с 30 июня по 6 июля средняя стоимость бензина выросла с 68,98 до 71,15 рубля за литр (+3,1%). При этом марка АИ-92 подорожала с 65,87 до 67,98 ₽, АИ-95 — с 71,45 до 73,75 ₽, дизельное топливо — с 79,41 до 81,57 ₽ за литр. Рост цен связывают с увеличением оптовых котировок и сезонным фактором.
На 12 июля в Казани наблюдается неравномерная доступность топлива. На ряде заправок сетей IRBIS и «Лукойл» отсутствует АИ-95, при этом дизельное топливо на IRBIS достигает 100 рублей за литр. На АЗС «Татнефти» ассортимент сохраняется: АИ-95 — 67,07 ₽, АИ-92 — 62,93 ₽, дизель — 77,35 ₽ Цены практически не менялись с середины июня, что объясняет повышенный спрос и очереди у станций компании.
При этом в «Татнефти» пояснили, что не все заправки под их брендом принадлежат компании напрямую — часть работает по франшизе, и они самостоятельно устанавливают цены. Компания намерена провести встречи с франчайзи по вопросу социально ответственного ценообразования.
На заправках ТАИФ-НК и IRBIS цены выше: АИ-92 — 69,75 ₽, АИ-95 — 75,35 ₽, дизель — около 81 ₽ На некоторых АЗС ТАИФа также наблюдаются перебои с отдельными видами топлива. В целом дефицит носит локальный характер — рядом с пустыми заправками часто есть работающие с полным ассортиментом.
На заправках «Татнефти» действует лимит на АИ-95 — не более 30 литров на один автомобиль (исключение — корпоративные карты). Крупные сети ограничивают или запрещают отпуск топлива в канистры, что подтверждается визуальными наблюдениями.
Федеральные меры: запрет экспорта дизеля и планы по малым НПЗ
На совещании у президента РФ Владимира Путина 10 июля вице-премьер Александр Новак доложил о текущей ситуации. Он признал наличие дефицита на внутреннем рынке, связанного с атаками БПЛА на НПЗ, что привело к временному выводу части мощностей из эксплуатации. При этом он подчеркнул, что общие перерабатывающие мощности страны достаточны, а введённый запрет на экспорт бензина и авиакеросина направлен на насыщение внутреннего рынка.
Новак объявил о новых решениях:
- Запрет на экспорт дизельного топлива — мера, призванная увеличить предложение внутри страны, особенно в период уборочной кампании и повышенного спроса со стороны транспорта.
- Начало импортных поставок нефтепродуктов в июле, продление нулевой пошлины на ввоз топлива на год, предоставление скидок РЖД на перевозку.
- Разрешение на производство топлива более низкого экологического класса (Евро-3) для оперативного наращивания объёмов.
- Крупные нефтяные компании переориентировали поставки напрямую на свои АЗС и в регионы с независимыми операторами.
Отдельно обсуждалась ситуация в Крыму и Севастополе, где из-за отсутствия крупных сетей цены резко выросли. Путин поручил оперативно рассмотреть вопрос субсидирования и не затягивать с принятием решений.
Кроме того, президент одобрил идею запуска сети малых нефтеперерабатывающих заводов, высказанную губернатором Иркутской области. «Чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб», — отметил глава государства. Однако эксперты предупреждают, что реализация этой программы потребует времени и контроля качества, а также дополнительного финансирования.
Влияние на экономику: аграрии и перевозчики
Рост цен на дизельное топливо уже сказывается на сельхозпроизводителях и транспортных компаниях. Фермеры Татарстана отмечают, что при цене солярки, приближающейся к 100 рублям за литр, выводить трактор в поле экономически нецелесообразно: расход одного трактора достигает 200 литров в день. При этом реализация прошлогоднего зерна остаётся проблемной. Перевозчики также заявляют о рисках остановки бизнеса на фоне дефицита и дороговизны горючего.
Власти на федеральном уровне поставили задачу бесперебойно обеспечить аграриев топливом для уборочной кампании, а также усилить контроль за снабжением отдалённых территорий в рамках северного завоза.
Статистика и перспективы
Согласно данным Росстата, средняя потребительская цена на бензин в России на 6 июля составила 74,01 ₽ за литр, на дизельное топливо — 87,76 ₽ В Татарстане цены пока ниже среднероссийских, но темпы роста сохраняются на уровне 2 рублей в неделю.
Аналитики отмечают, что введённые ограничения и импортные поставки должны стабилизировать рынок в ближайшее время. Однако полное восстановление мощностей НПЗ и организация новых логистических цепочек может занять несколько недель. Власти призывают граждан не поддаваться ажиотажу и следить за официальными сообщениями.
В Татарстане, как и в других регионах, будут продолжать действовать оперативные штабы, которые корректируют меры в зависимости от ситуации. Основной приоритет — обеспечение топливом социально значимых категорий: сельхозтехники, общественного транспорта и экстренных служб.