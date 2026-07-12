Топливный рынок Татарстана и России: новые правила и лимиты

В условиях повышенного спроса и неравномерных поставок ряд субъектов РФ ввели временные административные меры. С 11 июля в Кировской области действует новый порядок отпуска бензина: в чётные числа заправляются автомобили с номерами, оканчивающимися на 0, 2, 4, 6, 8, в нечётные — на 1, 3, 5, 7, 9. Губернатор Александр Соколов также договорился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым о поставке 700 тонн бензина от «Татнефти» для сети АЗС «Движение». При этом суточные поставки от «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» увеличены с 300 до 400 тонн.