Дорожники укладывают финишный слой асфальта на трассе Краснодар — Ейск

Подготовительный этап специалисты провели еще в 2025 году: тогда выполнили фрезерование старого асфальта, устранили просадки и локальные повреждения полотна. После очистки поверхности дорожники обработали покрытие битумной эмульсией и уложили выравнивающий слой.