Нижегородцам рассказали, как получить компенсацию за плохой бензин

Специалисты предупреждают, что последствия использования некачественного топлива могут проявиться как сразу, так и спустя несколько сотен километров. Если вместо бензина с заявленным октановым числом в бак попало топливо более низкого качества, длительная детонация способна привести к серьезным повреждениям двигателя — вплоть до разрушения поршней и клапанов.