В аэропортах четырех городов России приостановили прием и выпуск самолетов

В аэропортах Казани, Самары, Ульяновска и Чебоксар («Баратаевка») ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. Ограничения объяснили обеспечением безопасности полетов.
Ранее сегодня частичные ограничения ввели также в аэропорту Сочи. Рейсы там отправляют и принимают по согласованию с соответствующими органами.
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