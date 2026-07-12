Липецкий губернатор Артамонов рассказал о ситуации с топливом в регионе

Накануне, 11 июля, бензин в Липецкой области начали продавать по схеме четных и нечетных дней, при этом ограничения не распространяются на дизельное топливо. Кроме того, в регионе действует лимит отпуска бензина на уровне не более 30 л на один автомобиль.