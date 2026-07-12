Липецкий губернатор Артамонов рассказал о ситуации с топливом в регионе

Ситуация с бензином в Липецкой области остается напряженной: в субботу, 12 июля, спрос на него превысил обычную суточную норму почти в два раза. Об этом заявил губернатор региона Игорь Артамонов.
«По нашим данным, за субботу в канистры было отпущено около 200 т бензина», — уточнил Артамонов.
Он отметил, что сети АЗС вправе самостоятельно принимать решение о разрешении или запрете отпуска бензина в канистры, исходя из текущей ситуации. «Это не идет вразрез с решением оперативного штаба», — сказал губернатор.
Накануне, 11 июля, бензин в Липецкой области начали продавать по схеме четных и нечетных дней, при этом ограничения не распространяются на дизельное топливо. Кроме того, в регионе действует лимит отпуска бензина на уровне не более 30 л на один автомобиль.
Полные или частичные меры контроля продажи топлива затронули около 80 регионов России. В конце июня президент России Владимир Путин поручил принять системные меры для стабилизации рынка топлива в России.
По словам вице-премьера России Александра Новака, к сложившейся ситуации на топливном рынке страны привели «прилеты» по нефтеперерабатывающим заводам.
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