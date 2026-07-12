В КНР меняют электромобили раз в 1,8 года из-за развития технологий

Парадоксально, но электромобили в КНР обновляются даже чаще, чем смартфоны. При этом Китай остаётся мировым лидером по выбросам CO₂ (33% глобального объёма), хотя на транспортный сектор внутри страны приходится лишь 10%. В то же время именно в КНР эксплуатируется больше половины всех электромобилей в мире. Власти ставят цель довести долю новых «зелёных» машин на дорогах до 40% к 2030 году и достичь пика выбросов к тому же сроку.