В аэропортах Москвы задерживают 47 рейсов из-за непогоды и ограничений на полеты

Аэропорты задействовали дополнительный персонал для поддержки пассажиров. Они могут по запросу получить коврики и матрасы. Кроме того, для пассажиров работают питьевые фонтанчики, кулеры с водой, а также бесплатные комнаты матери и ребенка.