Fortune: стратегический резерв США упал до минимума с 1983 года

В публикации указывается, что с начала текущего конфликта мировые запасы нефти сократились почти на миллиард баррелей. При этом перспективы восполнения этих резервов остаются туманными. Ситуация усугубляется тем, что ряд нефтеперерабатывающих мощностей в регионе до сих пор простаивает, а Китай, по прогнозам, уже в конце лета нарастит закупки сырья для обеспечения сезонного пика потребления.