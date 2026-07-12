Fortune: стратегический резерв США упал до минимума с 1983 года

Американское издание Fortune прогнозирует возможный скачок стоимости черного золота до отметки в 90 долларов за баррель. Такой сценарий, по мнению авторов материала, способен стать серьезной головной болью для администрации президента США на фоне приближающихся ноябрьских промежуточных выборов.
В публикации указывается, что с начала текущего конфликта мировые запасы нефти сократились почти на миллиард баррелей. При этом перспективы восполнения этих резервов остаются туманными. Ситуация усугубляется тем, что ряд нефтеперерабатывающих мощностей в регионе до сих пор простаивает, а Китай, по прогнозам, уже в конце лета нарастит закупки сырья для обеспечения сезонного пика потребления.
Отдельное внимание аналитики уделяют состоянию стратегического резерва США. Его объемы упали до минимальной отметки с 1983 года, составляя чуть более 300 миллионов баррелей. В ключевом хранилище Кушинг в Оклахоме показатели и вовсе опустились ниже критической планки в 20 миллионов баррелей — сейчас там находится около 19,6 миллиона, что делает часть сырья технически непригодной для использования.
Эксперты полагают, что Тегеран будет настаивать на введении платной системы транзита через Ормузский пролив. В этом случае пропускная способность артерии может сократиться вдвое от привычных объемов. Переналадка логистических цепочек через саудовские и эмиратские трубопроводы, как отмечается, займет не менее года.
Глава энергетического направления Raymond James Маршалл Адкинс называет наступающий период «временем расплаты». Его коллега, аналитик Дэн Пикеринг, сомневается в существенном ослаблении иранского режима и обращает внимание на готовность Пекина возобновить активные закупки, что создаст дополнительное давление на котировки.
Управляющий директор PPHB Джим Виклунд охарактеризовал возможное закрытие пролива как крупнейший шок предложения в новейшей истории. По его словам, геополитическая надбавка в размере 5 долларов за баррель сохранится на рынке в обозримой перспективе. Аналитики сомневаются, что вашингтонская администрация решится на пополнение резервов до выборов, опасаясь спровоцировать очередной виток роста цен.
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