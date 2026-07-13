Цена нефти Brent на ICE росла на 3%

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2026 года на лондонской бирже ICE росла на 3%, свидетельствуют данные торгов.
По данным на 01:00 мск, стоимость Brent поднималась на 2,95%, до $78,25 за баррель.
К 01:35 мск Brent торговался на уровне $78,42 за баррель (+3,17%). В то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в августе 2026 года росла на 3,12%, до $73,64 за баррель.
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