Чекунков: кризисы вокруг Суэцкого канала и Ормуза повышают интерес к СМП

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Геополитическая напряженность и риски для традиционных мировых логистических маршрутов, включая Суэцкий канал и Ормузский пролив, повышают интерес зарубежных грузоотправителей к Северному морскому пути (СМП). Число компаний, рассматривающих арктический маршрут для регулярных перевозок, увеличивается, сообщил ТАСС глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
«Геополитическая напряженность напрямую влияет на мировую логистику. Перекрытие Ормузского пролива, блокировка Суэцкого канала, ситуация на Ближнем Востоке в целом показывают, что мировой торговле необходимы надежные альтернативные маршруты. Кризисы повышают интерес грузоотправителей к диверсификации логистики и стимулируют развитие новых транспортных коридоров», — сказал он.
Чекунков добавил, что на направлениях между Азией и Европой использование СМП позволяет сократить расстояние примерно на 30−40%, а вместе с ним — сроки доставки и логистические издержки.