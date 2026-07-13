Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чекунков: кризисы вокруг Суэцкого канала и Ормуза повышают интерес к СМП

В частности, увеличивается число компаний, рассматривающих арктический маршрут для регулярных перевозок, отметил глава Минвостокразвития.

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Геополитическая напряженность и риски для традиционных мировых логистических маршрутов, включая Суэцкий канал и Ормузский пролив, повышают интерес зарубежных грузоотправителей к Северному морскому пути (СМП). Число компаний, рассматривающих арктический маршрут для регулярных перевозок, увеличивается, сообщил ТАСС глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

«Геополитическая напряженность напрямую влияет на мировую логистику. Перекрытие Ормузского пролива, блокировка Суэцкого канала, ситуация на Ближнем Востоке в целом показывают, что мировой торговле необходимы надежные альтернативные маршруты. Кризисы повышают интерес грузоотправителей к диверсификации логистики и стимулируют развитие новых транспортных коридоров», — сказал он.

Чекунков добавил, что на направлениях между Азией и Европой использование СМП позволяет сократить расстояние примерно на 30−40%, а вместе с ним — сроки доставки и логистические издержки.

Узнать больше по теме
Суэцкий канал: от эпохи фараонов до наших дней
Суэцкий канал — искусственная судоходная артерия, которая соединяет Средиземное и Красное моря. Ее построили, чтобы сократить путь судов между Атлантическим и Индийским океанами. Канал располагается в северо-восточной части Египта и условно проводит границу между Азией и Африкой. В 2015 году у него появился второй участок.
Читать дальше