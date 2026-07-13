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Цены на нефть Brent выросли до 78 долларов из-за ударов США по Ирану

Нефть выросла в цене почти на 3% после американских атак на Иран.

Источник: Комсомольская правда

Стоимость нефти марки Brent выросла до 78 долларов за баррель на фоне сообщений об ударах США по Ирану. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 1:21 мск 13 июля сентябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE подорожали примерно на 3% — до 78 долларов за баррель против 76,01 долларов по итогам предыдущего закрытия.

Одновременно стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличилась. Согласно данным, цены выросла с 71,41 доллара до 73,79 долларов за баррель.

Ранее KP.RU сообщал, что американские военные начали наносить очередную серию ударов по целям на территории Ирана. Центральное командование ВС США уточнило, что атаки ведутся для дальнейшего ослабления возможностей исламской республики.

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