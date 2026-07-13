Китайцы займутся выращиванием яблок в Таджикистане

Китай остается одним из ведущих торговых партнеров Таджикистана. По итогам прошлого года товарооборот между странами вырос почти на 46 процентов. За период с 2007 по 2024 год объем накопленных китайских инвестиций в экономику республики приблизился к 6 миллиардам долларов. Взаимодействие сторон охватывает энергетику, транспорт, промышленность, горнодобычу и сельское хозяйство.