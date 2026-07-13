Китайцы займутся выращиванием яблок в Таджикистане

В Душанбе прошли переговоры о масштабных инвестициях в агропромышленный сектор республики. Министр экономического развития и торговли Таджикистана Абдурахмон Абдурахмонзода встретился с председателем совета директоров китайской компании Shaanxi Apple Group Co., Ltd. Ян Сисюном. Стороны обсудили закладку интенсивных яблоневых садов и создание перерабатывающих предприятий. Информация об этом появилась в пресс-центре таджикского ведомства.
Встреча стала продолжением реализации меморандума, подписанного между правительством республики и китайской корпорацией 11 мая 2026 года в Пекине. Документ касается сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса.
Глава Минэкономразвития Таджикистана в ходе диалога обратил внимание зарубежного партнера на благоприятные условия для развития садоводства в стране. По его словам, местный климат и почвы подходят для выращивания яблок и других плодовых культур.
Представители Shaanxi Apple Group проявили интерес к предложенным инициативам. Китайский бизнес подтвердил намерение участвовать в долгосрочных проектах на территории республики. В планах — внедрение современных технологий и организация производств на площадках свободных экономических зон Таджикистана.
Китай остается одним из ведущих торговых партнеров Таджикистана. По итогам прошлого года товарооборот между странами вырос почти на 46 процентов. За период с 2007 по 2024 год объем накопленных китайских инвестиций в экономику республики приблизился к 6 миллиардам долларов. Взаимодействие сторон охватывает энергетику, транспорт, промышленность, горнодобычу и сельское хозяйство.
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