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Цена нефти Brent выросла на фоне сообщений об ударах по Ирану

Цена нефти марки Brent выросла до 78 долларов за баррель на фоне сообщений об ударах США по Ирану.

Источник: Аргументы и факты

Стоимость нефти марки Brent резко выросла после появления сообщений об ударах США по Ирану. По данным торгов, цена сентябрьских фьючерсов достигла 78 долларов за баррель.

По состоянию на 1:21 мск котировки Brent поднялись с уровня предыдущего закрытия в 76,01 доллара за баррель. Рост цен стал реакцией рынка на развитие событий на Ближнем Востоке.

Одновременно подорожала и американская нефть WTI. Августовские фьючерсы выросли с 71,41 до 73,79 доллара за баррель, отражая усиление опасений инвесторов относительно возможных рисков для мировых поставок сырья.

Ранее сообщалось, что стратегический резерв нефти США сократился до минимума с 1983 года.

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