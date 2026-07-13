Цена нефти Brent выросла на фоне сообщений об ударах по Ирану

Стоимость нефти марки Brent резко выросла после появления сообщений об ударах США по Ирану. По данным торгов, цена сентябрьских фьючерсов достигла 78 долларов за баррель.
По состоянию на 1:21 мск котировки Brent поднялись с уровня предыдущего закрытия в 76,01 доллара за баррель. Рост цен стал реакцией рынка на развитие событий на Ближнем Востоке.
Одновременно подорожала и американская нефть WTI. Августовские фьючерсы выросли с 71,41 до 73,79 доллара за баррель, отражая усиление опасений инвесторов относительно возможных рисков для мировых поставок сырья.
Ранее сообщалось, что стратегический резерв нефти США сократился до минимума с 1983 года.