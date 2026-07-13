Банки усиливают конкуренцию за продавцов на маркетплейсах

На этом фоне банки запускают предложения для предпринимателей, работающих на маркетплейсах. Они включают специальные условия расчетно-кассового обслуживания, сервисы аналитики и управления продажами, а также бухгалтерское сопровождение. Как отметила старший вице-президент, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития ВТБ Юлия Копытова, подобные сервисы позволяют сократить часть фиксированных расходов, а также уйти от ручного управления процессами. По оценке экспертов банка, такие предложения будут востребованы как у предпринимателей, уже работающих на маркетплейсах, так и на у тех, кто только планирует выйти на этот рынок.