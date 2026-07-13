Россиянам назвали три основных способа увеличить размер будущей пенси

Пенсионеры с большим стажем, но невысокой пенсией часто обращаются за перерасчётом по формуле «60 месяцев работы». Однако эксперты предупреждают: без тщательной проверки документов такая процедура может обернуться снижением выплат. Об этом рассказала доцент РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец в беседе с агентством «Прайм».