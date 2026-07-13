Россиянам назвали три основных способа увеличить размер будущей пенси

Пенсионеры с большим стажем, но невысокой пенсией часто обращаются за перерасчётом по формуле «60 месяцев работы». Однако эксперты предупреждают: без тщательной проверки документов такая процедура может обернуться снижением выплат. Об этом рассказала доцент РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец в беседе с агентством «Прайм».
При оформлении пенсии за периоды до 2002 года у человека есть выбор: расчет по индивидуальному пенсионному коэффициенту или по среднему заработку за 60 месяцев подряд. Однако многие меняют вариант, не вникая в детали.
При этом россияне могут повлиять на размер будущей пенсии через корпоративные пенсионные программы, программу долгосрочных сбережений или за счет высокой зарплаты, которая дает повышенные пенсионные баллы.
«…Тогда на будущую пенсию будут идти не только накопления в Социальный фонд, но и средства, которые будут копиться на личном счете от работодателя», — сказала она для РИА Новости.
Самым простым и надежным путем эксперт считает официальную работу с высокой зарплатой — она дает максимум баллов ежегодно.
В свою очередь Соцфонд перерасчитает накопительные пенсии россиян с 1 августа.