Эксперт Воротников назвал риски для РФ из-за нехватки инфраструктуры в Арктике

По словам эксперта, нехватка ледоколов может привести к сокращению числа судов, способных проходить по арктическому транспортному коридору, и, как следствие, к недополучению доходов от перевозок. При этом потери могут затронуть и ранее реализованные инвестиционные проекты в других отраслях экономики Арктики. «Можно потерять не только будущую прибыль от развития транспортного коридора, но и отдачу от предыдущих инвестиций. Например, средства уже вложены в развитие горнодобывающей и перерабатывающей промышленности, однако при отсутствии возможности вывезти грузы прибыль от этих проектов также будет потеряна», — пояснил Воротников.