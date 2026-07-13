Эксперт Воротников назвал риски для РФ из-за нехватки инфраструктуры в Арктике

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Потенциальные финансовые потери России из-за недостаточного развития портовой, ледокольной и аварийно-спасательной инфраструктуры в Арктике могут исчисляться триллионами рублей. Такое мнение ТАСС высказал координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики, доцент РАНХиГС Александр Воротников.
«Потенциальные финансовые потери от неразвитости инфраструктуры морской деятельности в Арктике очень велики и могут исчисляться триллионами рублей. Речь идет о недостаточном развитии портовой, ледокольной и спасательной инфраструктуры», — сказал он.
По словам эксперта, нехватка ледоколов может привести к сокращению числа судов, способных проходить по арктическому транспортному коридору, и, как следствие, к недополучению доходов от перевозок. При этом потери могут затронуть и ранее реализованные инвестиционные проекты в других отраслях экономики Арктики. «Можно потерять не только будущую прибыль от развития транспортного коридора, но и отдачу от предыдущих инвестиций. Например, средства уже вложены в развитие горнодобывающей и перерабатывающей промышленности, однако при отсутствии возможности вывезти грузы прибыль от этих проектов также будет потеряна», — пояснил Воротников.
Он подчеркнул, что развитие добывающих проектов напрямую связано с состоянием морской инфраструктуры. По его мнению, без достаточного количества портов, ледоколов и аварийно-спасательных мощностей невозможно в полной мере обеспечить работу СМП и получить экономический эффект от инвестиций в Арктику. «Если нет портовой инфраструктуры, нет и полноценной возможности работать на Северном морском пути: маршрут становится менее привлекательным как для иностранных перевозчиков, так и для российских судов. Без ледоколов его работа в нынешних условиях практически невозможна», — отметил эксперт.
Воротников считает, что усиление ледокольной группировки и строительство более мощных судов, в том числе ледоколов типа «Лидер», позволит расширить возможности круглогодичной навигации по СМП и увеличить доходы от использования маршрута. По мнению эксперта, к развитию арктической транспортной инфраструктуры необходимо привлекать не только государство и российский бизнес, но и заинтересованных зарубежных партнеров.