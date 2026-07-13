Энергетики и правительство Хабаровского края предотвратили кризис в системе ЖКХ

— Сегодня с уверенностью можно сказать: конструктивный диалог эффективен там, где стороны готовы слышать друг друга ради общей цели — благополучия жителей региона. При поддержке профильного министерства нам удалось найти решение непростой ситуации с руководством КГУП «РКС». В период активной подготовки к отопительному сезону 2026/2027 текущие платежи по всем котельным вносятся строго по графику, а накопленные долги планомерно сокращаются, — комментирует начальник управления по работе с корпоративными клиентами Хабаровскэнергосбыта Людмила Кротова.