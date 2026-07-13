Энергетики и правительство Хабаровского края предотвратили кризис в системе ЖКХ

Совместные усилия гарантирующего поставщика — ПАО «ДЭК» — и Министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края позволили стабилизировать ситуацию с платежами за потребленные ресурсы ключевого ресурсоснабжающего предприятия региона. КГУП «Региональные коммунальные системы», обеспечивающее теплом, горячей и питьевой водой жителей восьми районов края, преодолело угрозу остановки производства и продолжает бесперебойную работу, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
На балансе предприятия находится 61 объект инфраструктуры: 12 котельных и 49 водозаборов и скважин. Услуги оказываются на территории Амурского, Бикинского, Ванинского, Николаевского, Солнечного, Совгаванского, Ульчского районов и района имени Лазо.
По состоянию на 1 января 2026 года задолженность коммунальщиков перед Хабаровскэнергосбытом (филиал ПАО «ДЭК») достигла критической отметки в 85 миллионов рублей. Накопленный долг ставил под угрозу проведение отопительного сезона и стабильное снабжение населения питьевой водой и горячей водой.
— Сегодня с уверенностью можно сказать: конструктивный диалог эффективен там, где стороны готовы слышать друг друга ради общей цели — благополучия жителей региона. При поддержке профильного министерства нам удалось найти решение непростой ситуации с руководством КГУП «РКС». В период активной подготовки к отопительному сезону 2026/2027 текущие платежи по всем котельным вносятся строго по графику, а накопленные долги планомерно сокращаются, — комментирует начальник управления по работе с корпоративными клиентами Хабаровскэнергосбыта Людмила Кротова.
На сегодняшний день дебиторская задолженность КГУП «РКС» перед энергетиками снижена почти вдвое — до 37,8 млн рублей. Полное погашение оставшейся задолженности планируется к октябрю 2026 года.