Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам напомнили о праве возврата денег за неиспользованный подарочный сертификат

Депутат Свищев: деньги за неиспользованный подарочный сертификат можно вернуть.

Источник: Комсомольская правда

Покупатели могут вернуть деньги за неиспользованный подарочный сертификат даже по истечении указанного на нем срока. При этом право на возврат имеют и те, кому сертификат был подарен. Об этом напомнил ТАСС депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

«Если вы не использовали аванс, продавец не имеет законных оснований удерживать эти средства. Более того, право на возврат есть у того, кому карту подарили, то есть предъявитель карты в этом случае и является покупателем», — сказал парламентарий.

По его словам, при покупке подарочной карты покупатель вносит аванс за будущий товар или услугу. Если товар не получен или услуга не оказана, продавец не вправе удерживать эти деньги. Срок действия карты — это внутреннее правило магазина, а не закон, пояснил Свищев.

KP.RU накануне напомнил россиянам о праве на бесплатное получение от государства дачного или земельного участка.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше