Россиянам напомнили о праве возврата денег за неиспользованный подарочный сертификат

Покупатели могут вернуть деньги за неиспользованный подарочный сертификат даже по истечении указанного на нем срока. При этом право на возврат имеют и те, кому сертификат был подарен. Об этом напомнил ТАСС депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
«Если вы не использовали аванс, продавец не имеет законных оснований удерживать эти средства. Более того, право на возврат есть у того, кому карту подарили, то есть предъявитель карты в этом случае и является покупателем», — сказал парламентарий.
По его словам, при покупке подарочной карты покупатель вносит аванс за будущий товар или услугу. Если товар не получен или услуга не оказана, продавец не вправе удерживать эти деньги. Срок действия карты — это внутреннее правило магазина, а не закон, пояснил Свищев.
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