Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирцам назвали ориентировочный размер МРОТ на 2027 год

Минимальный размер оплаты труда в России в 2027 году может достигнуть 29−31 тысячи рублей, пишет ТАСС.

Источник: Аргументы и факты

Такой прогноз озвучил член Общественной палаты РФ Евгений Машаров, уточнив, что точная цифра будет официально утверждена в конце текущего года.

Эксперт подчеркнул, что МРОТ является важнейшим социально-экономическим индикатором, от которого напрямую зависят зарплаты, размеры больничных и социальных пособий граждан.

При этом субъекты Федерации, в частности северные регионы, сохраняют за собой право устанавливать собственную планку минимальной оплаты труда, которая с учетом сурового климата и местной экономики традиционно превышает федеральные показатели.