Новосибирцам назвали ориентировочный размер МРОТ на 2027 год

Такой прогноз озвучил член Общественной палаты РФ Евгений Машаров, уточнив, что точная цифра будет официально утверждена в конце текущего года.
Эксперт подчеркнул, что МРОТ является важнейшим социально-экономическим индикатором, от которого напрямую зависят зарплаты, размеры больничных и социальных пособий граждан.
При этом субъекты Федерации, в частности северные регионы, сохраняют за собой право устанавливать собственную планку минимальной оплаты труда, которая с учетом сурового климата и местной экономики традиционно превышает федеральные показатели.