Mazda, Subaru и другие: по каким японским авто может ударить некачественный бензин

Правительство России рассматривает возможность временно разрешить производство бензина экологического класса Евро-2. Такая мера обсуждается как способ снизить нагрузку на нефтеперерабатывающие предприятия в текущих условиях.
Некоторые владельцы авто опасаются, что переход на топливо с более низким экологическим стандартом может сказаться на работе двигателя и коснуться современных японских автомобилей, которые считаются более требовательными к качеству бензина. Корреспондент ИА PrimaMedia выяснил у специалистов автосервисов, действительно ли есть причины для беспокойства, как защитить автомобиль от возможных проблем и какие японские авто могут пострадать от изменения качества бензина.
Что такое Евро-2?
Несмотря на разные мнения, бензин класса Евро-2 нельзя назвать, например, «грязным». Но по химическому составу он действительно немного отличается.
«Главное отличие топлива стандарта Евро-2 заключается в его химическом составе. Такой бензин соответствует менее строгим экологическим требованиям, поэтому при сгорании образует больше вредных выбросов и нагара, что увеличивает нагрузку на двигатель, топливную систему и элементы выхлопа. При этом Евро-2 не означает, что в бензине присутствуют песок, осадок или другие посторонние примеси», — рассказали в автосервисе Automat.
Для большинства автомобилей использование такого топлива не станет критичным — многие водители могут даже не заметить разницы. Однако современные машины проектируются с учетом более высоких экологических стандартов и требований к качеству топлива, поэтому могут оказаться более чувствительными к его изменению.
Нужно ли менять заправку?
Несмотря на обсуждение возможного перехода на Евро-2, специалисты не видят причин ожидать массового появления такого топлива на АЗС Приморья.
По их словам, нефтеперерабатывающий завод, откуда сюда чаще приходит топливо, находится в Хабаровском крае, а существенных рисков для топливной инфраструктуры региона пока нет.
Даже если бензин Евро-2 появится на рынке, выбор у автомобилистов все равно останется. Специалисты рекомендуют ориентироваться на официальные заявления крупных сетей АЗС и отдавать предпочтение проверенным поставщикам.
Главное правило при выборе топлива, по словам экспертов, остается прежним — не пользоваться заправками «сомнительного происхождения». В Приморье и на основных трассах края работают крупные сети, которые контролируют качество продукции и дорожат своей репутацией.
Какие автомобили могут пострадать сильнее?
По словам специалистов, в первую очередь внимание стоит обратить владельцам современных автомобилей с технологичными двигателями. Машины прошлых поколений, как правило, имеют более простую конструкцию и менее требовательны к характеристикам бензина.
«Машины прошлых поколений имеют более простую конструкцию и менее требовательны к бензину, тогда как современные двигатели проектируются с учетом использования более качественного топлива. Поэтому ухудшение его характеристик может привести к сбоям в работе силового агрегата», — объяснили специалисты «Нового сервиса».
Наиболее чувствительными к качеству бензина эксперты называют автомобили с турбированными двигателями. К ним относятся, например, Subaru WRX, Levorg, Toyota Corolla, C-HR, BMW 340i, Toyota Supra. Также чувствительны модели Mazda с моторами Skyactiv. Из-за особенностей конструкции, включая высокую степень сжатия, такие силовые агрегаты сильнее реагируют на изменение характеристик топлива.
При длительном использовании бензина более низкого качества могут образовываться дополнительные отложения в топливной системе, камере сгорания и других элементах двигателя. Со временем это способно привести к снижению ресурса агрегатов, ухудшению стабильности работы автомобиля и более дорогостоящему ремонту.
Как понять, что бензин оказался некачественным?
Определить качество топлива заранее крайне трудно. Поэтому специалисты советуют в первую очередь обращать внимание на место заправки и пользоваться услугами проверенных сетевых АЗС.
Однако понять, что с бензином возникли проблемы, можно уже после поездки. Обычно автомобиль сам начинает подавать сигналы.
«Распознать некачественный бензин можно уже после заправки по поведению автомобиля. Если машина начинает дергаться, хуже набирает скорость, двигатель работает нестабильно или на панели приборов загорается индикатор Check Engine, это может указывать на проблемы с топливом», — рассказали в «Новом сервисе».
Среди других признаков специалисты называют плохой запуск двигателя, потерю мощности, увеличение расхода топлива и возможное ускорение износа отдельных элементов топливной системы, включая фильтры.
Если после заправки автомобиль начал работать нестабильно, продолжать движение на таком топливе не рекомендуется.
«В такой ситуации лучше не продолжать эксплуатацию автомобиля. По возможности следует слить некачественный бензин и заправить машину топливом с проверенной АЗС», — отметили эксперты «Нового сервиса».
Если же проблема выражена незначительно — например, машина стала хуже разгоняться, — специалисты Automat советуют не давать двигателю повышенную нагрузку, доехать до проверенной заправки и разбавить оставшееся топливо бензином с более высоким октантовым числом.
«В некоторых случаях можно добавить бензин с более высоким октановым числом, например долить небольшое количество АИ-98 к АИ-95», — пояснили в Automat.
Почему не стоит «улучшать» бензин народными способами?
История с некачественным бензином всегда порождает немало автомобильных мифов. Один из самых известных появился еще в 90-е годы: тогда среди водителей ходила легенда, что в бензин якобы добавляли растворимый напиток Yupi, чтобы улучшить его свойства.
Поэтому стоит напомнить, что эксперты не рекомендуют самостоятельно экспериментировать с топливом и пытаться улучшить его с помощью различных добавок, спирта или других народных методов.
«Часть таких добавок не дает никакого эффекта, а некоторые способны нанести вред топливной системе, если она не рассчитана на их использование. Поэтому экспериментировать с разными средствами специалисты не рекомендуют», — отметили в Automat.
Современные автомобильные присадки действительно существуют и в некоторых случаях могут быть полезны. Однако специалисты советуют выбирать только продукцию зарекомендовавших себя производителей.