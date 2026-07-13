Mazda, Subaru и другие: по каким японским авто может ударить некачественный бензин

Некоторые владельцы авто опасаются, что переход на топливо с более низким экологическим стандартом может сказаться на работе двигателя и коснуться современных японских автомобилей, которые считаются более требовательными к качеству бензина. Корреспондент ИА PrimaMedia выяснил у специалистов автосервисов, действительно ли есть причины для беспокойства, как защитить автомобиль от возможных проблем и какие японские авто могут пострадать от изменения качества бензина.