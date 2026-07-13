Аналитики заявили о росте трат россиян на новые легковые машины на 37,5%

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Расходы россиян на новые легковые автомобили в июне подскочили на 37,5% в годовом выражении и составили почти 400 млрд рублей. Об этом сообщается в совместном исследовании компании «Газпромбанк автолизинг» и аналитического агентства «Автостат» (материалы есть в распоряжении ТАСС).
Согласно результатам исследования, в начале лета россияне потратили на покупку новых машин 395,5 млрд рублей. Это на 7,9% больше, чем месяцем ранее (в мае 2026-го — 366,4 млрд рублей), и на 37,5% выше уровня годичной давности (в июне 2025-го — 287,6 млрд рублей). А за 6 месяцев 2026 года финансовая емкость рынка составила 2,09 трлн рублей, что на 25,1% больше по сравнению с тем же периодом 2025 года.
В структуре финансовой емкости рынка выросла доля массовых машин. По итогам июня в РФ было реализовано 106,1 тыс. новых автомобилей массового сегмента (на 28,3% больше по сравнению с продажами июня 2025-го), что обернулось суммой в 307,1 млрд рублей (на 38,4% больше, чем год назад). Как следствие, доля массовых машин в структуре затрат увеличилась с 77,1% (в июне 2025-го) до 77,7% (в июне 2026-го).
Соответственно, доля автомобилей премиум-сегмента (с учетом люксовых марок) в финансовой емкости снизилась: с прошлогодних 22,9% до нынешних 22,3%. Так, их было продано в количестве 10,1 тыс. единиц (+36,9% по сравнению с июнем 2025-го) на 88,4 млрд рублей (+34,4%).
Сильнее всего затраты на покупку машин выросли у «японцев». В июне жители России потратили на них 43,9 млрд рублей — в 2,3 раза больше, чем год назад. Затраты на покупку российских автомобилей за год увеличились на 97,8% до 95,7 млрд рублей, европейских — на 53,5% до 56,4 млрд рублей, китайских — на 8,8% до 176,7 млрд рублей, корейских — на 8,2% до 6,7 млрд рублей. А вот у американских марок этот показатель сократился на 13,6% до 3 млрд рублей.
Лидерство в структуре финансовой емкости рынка сохраняют китайские бренды с долей 44,7%. При этом год назад она была существенно больше — 56,5%. Доля японских марок в структуре затрат выросла более чем в 1,5 раза — с 6,7% (в июне 2025-го) до 11,1% (в июне 2026-го). Весьма заметно за год увеличилась она и у отечественных брендов — с 16,8% до 24,2%. Показатели остальных изменились в пределах 1,5 процентных пункта: у «европейцев» — с 12,8% до 14,3%; у «корейцев» — с 2,1% до 1,7%; у «американцев» — с 1,2% до 0,8%.