Аналитики заявили о росте трат россиян на новые легковые машины на 37,5%

Лидерство в структуре финансовой емкости рынка сохраняют китайские бренды с долей 44,7%. При этом год назад она была существенно больше — 56,5%. Доля японских марок в структуре затрат выросла более чем в 1,5 раза — с 6,7% (в июне 2025-го) до 11,1% (в июне 2026-го). Весьма заметно за год увеличилась она и у отечественных брендов — с 16,8% до 24,2%. Показатели остальных изменились в пределах 1,5 процентных пункта: у «европейцев» — с 12,8% до 14,3%; у «корейцев» — с 2,1% до 1,7%; у «американцев» — с 1,2% до 0,8%.