Эксперт оценил рост инфляции из-за подорожания топлива

Руководитель аналитического направления Института экономики роста имени П. А. Столыпина Борис Копейкин в комментарии для ТАСС обрисовал экономические риски, с которыми столкнется страна на фоне дорожающего бензина. По его оценке, удорожание энергоносителей становится для производителей идеальным формальным предлогом пересмотреть ценники на свои товары и услуги. Однако попытка переложить возросшие логистические и производственные издержки на конечного потребителя сейчас рискует обернуться серьезным просчетом.
Экономическая динамика в стране демонстрирует признаки торможения, а перегретый ранее рынок труда вступает в фазу охлаждения. В таких условиях реальные доходы граждан перестают поспевать за инфляцией, и семейные бюджеты уже не обладают прежним запасом прочности. Любые попытки бизнеса заложить топливную надбавку в стоимость своей продукции натолкнутся на глухую стену: потребители будут вынуждены массово отказываться от покупок или переходить на более дешевые аналоги, что приведет к стагнации продаж, а по ряду направлений — к их прямому падению.
Не менее напряженная ситуация складывается непосредственно на рынке нефтепродуктов. Как подчеркнул специалист, первоочередной задачей регуляторов является срочное восстановление нарушенного баланса между спросом и предложением. Чтобы насытить внутренний рынок необходимым объемом горючего и сбить спекулятивный настрой, правительство уже задействовало комплексные механизмы поддержки. Помимо жестких административных ограничений, власти активно применяют финансовые инструменты, включая корректировку налогового бремени и предоставление адресных субсидий нефтеперерабатывающим заводам.
Тем не менее эксперт предостерег федеральный центр от чрезмерного увлечения директивными методами управления потребительским спросом. Искусственное сдерживание цен или введение лимитов на продажу топлива без параллельного решения проблемы дефицита могут спровоцировать непредсказуемые побочные эффекты. Вместо стабилизации такая политика способна породить локальные вспышки паники среди автомобилистов.
По словам Копейкина, это грозит возвращением хорошо памятного по прошлым кризисам негативного сценария — выстраиванию многокилометровых очередей у топливораздаточных колонок, возникновению теневого рынка перепродажи бензина и масштабным перебоям в поставках горючего для аграриев в разгар уборочной кампании.
Эксперт резюмировал, что долгосрочная устойчивость возможна только при сочетании точечной финансовой помощи производителям со свободным рыночным ценообразованием, которое само ограничит аппетиты бизнеса из-за низкой покупательной способности населения.