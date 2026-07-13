Эксперт оценил рост инфляции из-за подорожания топлива

Экономическая динамика в стране демонстрирует признаки торможения, а перегретый ранее рынок труда вступает в фазу охлаждения. В таких условиях реальные доходы граждан перестают поспевать за инфляцией, и семейные бюджеты уже не обладают прежним запасом прочности. Любые попытки бизнеса заложить топливную надбавку в стоимость своей продукции натолкнутся на глухую стену: потребители будут вынуждены массово отказываться от покупок или переходить на более дешевые аналоги, что приведет к стагнации продаж, а по ряду направлений — к их прямому падению.