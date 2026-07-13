На улице Седова в Иркутске восстановили освещение

В конце июня специалисты ООО «Горсвет» вместе с представителями комитета городского обустройства выяснили, что часть светильников на улице Седова не работает. Причиной неисправности стало возгорание прибора учета на трансформаторной подстанции, принадлежащей филиалу АО «ИЭСК» «Южные электрические сети», пропала фаза электроснабжения пункта питания наружного освещения.