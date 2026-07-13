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На улице Седова в Иркутске восстановили освещение

Иркутск, НИА-Байкал — В областном центре восстановили наружное освещение на улице Седова.

Источник: НИА Байкал

В конце июня специалисты ООО «Горсвет» вместе с представителями комитета городского обустройства выяснили, что часть светильников на улице Седова не работает. Причиной неисправности стало возгорание прибора учета на трансформаторной подстанции, принадлежащей филиалу АО «ИЭСК» «Южные электрические сети», пропала фаза электроснабжения пункта питания наружного освещения.

В адрес электросетевой организации направили запросы на устранение проблемы. Сейчас освещение на этом участке полностью восстановлено, сообщает пресс-служба администрации города.