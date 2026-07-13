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Правительство РФ планирует усилить контроль за импортом одежды и обуви

ФНС, ФТС и Минпромторг протестируют новую систему контроля импорта.

Источник: Комсомольская правда

Правительство России намерено усилить контроль за импортом недорогой одежды и обуви, чтобы пресечь случаи занижения таможенной стоимости товаров. Об этом сообщают «Известия».

ФНС, ФТС и Минпромторг протестируют новый механизм контроля за ввозом продукции легкой промышленности. Он будет основан на сопоставлении данных о заявленной стоимости товаров, информации о налоговых платежах и сведений системы обязательной маркировки о вводе продукции в оборот.

Испытания новой системы планируется завершить до конца текущего года. По данным издания, инициатива связана с тем, что некоторые импортеры систематически занижают стоимость товаров при оформлении, что создает недобросовестную конкуренцию.

Ранее KP.RU сообщал, что в Госдуме поддержали идею ввести НДС на товары из-за границы, которые продаются через маркетплейсы. Новый налог будет взиматься независимо от того, вписывается ли покупка в беспошлинный лимит, и призван выровнять условия для российских и иностранных продавцов.

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