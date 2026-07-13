Правительство РФ планирует усилить контроль за импортом одежды и обуви

Ранее KP.RU сообщал, что в Госдуме поддержали идею ввести НДС на товары из-за границы, которые продаются через маркетплейсы. Новый налог будет взиматься независимо от того, вписывается ли покупка в беспошлинный лимит, и призван выровнять условия для российских и иностранных продавцов.