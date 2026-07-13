Эффект от внедрения цифрового рубля может составить 423 млрд рублей в год

Больше всего вклада в экономику способны внести трансграничные расчеты с использованием цифровых валют центральных банков — до 130 млрд руб. в год. Сокращение стоимости обычных платежей и автоматизация операций могут принести еще до 128 млрд руб., оптимизация управления ликвидностью — до 100 млрд руб., а внедрение смарт-контрактов для сложных сделок — до 65 млрд руб.