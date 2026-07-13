Почти 985 тысяч рублей долга по зарплате вернули новосибирцу через суд

После того как исполнительный документ поступил приставам, они уведомили должника о необходимости погасить долг. Однако работодатель не торопился с выплатой. Тогда судебный пристав наложила арест на банковский счет организации и списала часть средств. Через несколько дней выяснилось, что компания открыла новый счет. Приставы нашли его и снова списали деньги. А еще через пару дней при очередной проверке обнаружили третий счет, с которого также удержали сумму.