Туристический потенциал Иркутска представили на форуме сибирского гостеприимства

Столицу Прибайкалья и регион представляли Информационно-туристская служба и три туроператора.
Мероприятие ежегодно собирает вместе представителей всех субъектов Российской Федерации, организаций, входящих в отраслевые ассоциации и союзы, а также ведущих экспертов отрасли.
Ключевой целью форума является создание платформы для обмена опытом, обсуждения актуальных тенденций и поиска инновационных решений в области сибирского гостеприимства. Особое внимание уделяется вопросам повышения качества услуг, развития инфраструктуры и продвижения туристического потенциала Сибири на внутреннем и международном рынках, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Директор ИТС Евгения Федоровская выступила на форуме с докладом на тему «Инклюзивный туризм: путь к подлинному гостеприимству, где каждый чувствует себя желанным».
«Мы ведем активную работу по развитию инклюзивного туризма в Иркутске. Проводим экскурсии, организуем инклюзивные площадки на различных городских мероприятиях. Кроме того, создан инклюзивный путеводитель по городу и размещены тактильные “Умные стикеры” на объектах туристического маршрута “Зеленая линия”», — рассказала Евгения Федоровская.
Кроме того, Информационно-туристская служба Иркутска вместе с туроператорами представила собравшимся туристический потенциал столицы региона.
«Участие в форуме “Дикоросы” дает нам уникальную возможность заявить о туристическом потенциале Иркутска, поделиться опытом и перенять лучшие практики. Совместная презентация ИТС и туроператоров позволила потенциальным гостям и партнерам получить всестороннее представление о туристических возможностях столицы Прибайкалья, оценить качество предоставляемых услуг и перспективы сотрудничества, способствуя тем самым дальнейшему росту туристической привлекательности города», — отметила советник мэра Инга Корочкина.