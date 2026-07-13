Туристический потенциал Иркутска представили на форуме сибирского гостеприимства

«Участие в форуме “Дикоросы” дает нам уникальную возможность заявить о туристическом потенциале Иркутска, поделиться опытом и перенять лучшие практики. Совместная презентация ИТС и туроператоров позволила потенциальным гостям и партнерам получить всестороннее представление о туристических возможностях столицы Прибайкалья, оценить качество предоставляемых услуг и перспективы сотрудничества, способствуя тем самым дальнейшему росту туристической привлекательности города», — отметила советник мэра Инга Корочкина.