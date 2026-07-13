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«ВИС» снова хочет пересмотреть сроки сдачи четвёртого моста в Новосибирске

Дочерняя компания группы «ВИС» подала иск в арбитражный суд.

Источник: НДН.ИНФО

Арбитражный суд Новосибирской области начал рассматривать иск ООО «Сибирская концессионная компания» (дочерняя структура группы «ВИС») к региональному Министерству транспорта. Компания требует изменить условия соглашения на строительство четвёртого автомобильного моста через Обь в Новосибирске.

ООО «СКК» ссылается на пункты 51 и 52 концессионного соглашения от 6 декабря 2017 года. Первый пункт устанавливает срок завершения строительства моста, а второй — дату ввода объекта в эксплуатацию.

Это не первый подобный иск со стороны дочерней структуры «ВИС». Весной 2025 года суд уже сдвигал сроки строительства и ввода в эксплуатацию Центрального моста на два года из-за несоблюдения сроков концессионером. Несмотря на официальное открытие движения по мосту в декабре 2025-го, объект до сих пор не введен в эксплуатацию, так как работы по созданию дорожных развязок еще не завершены.

Теперь «СКК» снова требует изменить условия соглашения. Предварительное слушание по делу назначено на 17 августа.

Татьяна Картавых