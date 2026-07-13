«ВИС» снова хочет пересмотреть сроки сдачи четвёртого моста в Новосибирске

Это не первый подобный иск со стороны дочерней структуры «ВИС». Весной 2025 года суд уже сдвигал сроки строительства и ввода в эксплуатацию Центрального моста на два года из-за несоблюдения сроков концессионером. Несмотря на официальное открытие движения по мосту в декабре 2025-го, объект до сих пор не введен в эксплуатацию, так как работы по созданию дорожных развязок еще не завершены.