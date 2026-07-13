«Известия»: Минпромторг, ФНС и ФТС протестируют контроль импорта одежды и обуви

Новый механизм предполагает сопоставление данных о заявленной таможенной стоимости импортируемых товаров, налоговых платежах и информации из системы маркировки о вводе продукции в оборот. Расхождения между стоимостью товара при ввозе и его последующей реализацией могут свидетельствовать о возможном занижении таможенной стоимости и недоплате пошлин и налогов.