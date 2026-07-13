«Известия»: Минпромторг, ФНС и ФТС протестируют контроль импорта одежды и обуви

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Минпромторг, Федеральная налоговая служба (ФНС) и Федеральная таможенная служба (ФТС) планируют до конца 2026 года протестировать механизм автоматического контроля за импортом товаров легкой промышленности. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на проект протокола заседания госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
Новый механизм предполагает сопоставление данных о заявленной таможенной стоимости импортируемых товаров, налоговых платежах и информации из системы маркировки о вводе продукции в оборот. Расхождения между стоимостью товара при ввозе и его последующей реализацией могут свидетельствовать о возможном занижении таможенной стоимости и недоплате пошлин и налогов.
Как отмечается в материалах госкомиссии, результаты эксперимента ведомства должны представить в IV квартале 2026 года. Автоматическое сопоставление данных ФТС и системы маркировки не осуществляется.