Омичи перечислили в федеральный бюджет 33,5 млрд рублей за полгода

УФНС России по Омской области подвело итоги поступлений в федеральный бюджет за первое полугодие 2026 года. Общая сумма налогов и сборов, администрируемых региональными налоговиками, составила 33,5 млрд рублей. Темп роста к аналогичному периоду 2025 года достиг 130,2% — это плюс 7,7 млрд рублей.