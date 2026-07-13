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Омичи перечислили в федеральный бюджет 33,5 млрд рублей за полгода

Основной прирост обеспечил НДС — плюс 7,4 млрд рублей.

Источник: Freepik

УФНС России по Омской области подвело итоги поступлений в федеральный бюджет за первое полугодие 2026 года. Общая сумма налогов и сборов, администрируемых региональными налоговиками, составила 33,5 млрд рублей. Темп роста к аналогичному периоду 2025 года достиг 130,2% — это плюс 7,7 млрд рублей.

Как уточнили фискалы, основную долю поступлений (95,6%) обеспечили два налога. Налог на добавленную стоимость принес 86,6% всех доходов — 29 млрд рублей. Налог на прибыль — 9,1% (3 млрд рублей). Остальное — НДФЛ и другие платежи.

По данным налогового ведомства, положительная динамика зафиксирована по всем ключевым налогам. НДС вырос на 34,3% (плюс 7,4 млрд рублей). Налог на прибыль увеличился на 23,1% (плюс 569 млн рублей). НДФЛ подрос на 18,7% (плюс 63 млн рублей).