Омские предприниматели вошли в топ-3 импортёров сумок в Сибири

Сибирское таможенное управление подвело итоги импорта сумок и чемоданов в регионы СФО. За январь — май 2026 года предприниматели округа ввезли более 684 тонн такой продукции на общую сумму свыше 445 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объёмы выросли на 39% в весовом выражении и на 22,6% — в стоимостном.