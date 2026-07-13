Омские предприниматели вошли в топ-3 импортёров сумок в Сибири

Сибирское таможенное управление подвело итоги импорта сумок и чемоданов в регионы СФО. За январь — май 2026 года предприниматели округа ввезли более 684 тонн такой продукции на общую сумму свыше 445 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объёмы выросли на 39% в весовом выражении и на 22,6% — в стоимостном.
Свыше трети импорта составляют чемоданы из пластмассы и текстиля — более 76 тысяч штук весом 262 тонны. Кожаных дамских и мужских сумок ввезли свыше 161 тысячи штук, их общий вес превысил 100 тонн.
Основным поставщиком дорожных аксессуаров в Сибирь традиционно остаётся Китай, который занимает лидирующую позицию среди 20 стран-экспортёров.
Больше всего товара завозят новосибирские компании — на их долю приходится 64,3% всего импорта. На втором месте — предприниматели Томской области с 13,5% поставок. Замыкает тройку лидеров Омская область — 7,4% от общего объёма ввоза чемоданов и сумок в СФО.
Ранее мы рассказывали, что импортные арбузы хлынули в Омскую область четырёхкратным потоком — с мая по июнь таможенники оформили более тысячи тонн ягоды.