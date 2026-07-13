В городке Нефтяников сносят два аварийных дома

В Советском округе начали сносить две многоэтажки, расположенные неподалёку друг от друга.
Первая — на улице 50 лет Профсоюзов, 81. Здание, о котором не раз писали омские СМИ из-за его жуткого состояния, расселили в 2025 году. Дом огородили забором, через год начались работы по демонтажу конструкций.
Вторая аварийная многоэтажка, где сейчас идут работы, расположена на улице Магистральная, 47а. Ранее, в феврале 2026 года, жительница дома пожаловалась на то, что здание покрылось наледью. Вскоре его расселили.