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В городке Нефтяников сносят два аварийных дома

Одну расселили в прошлом году, другую — в этом.

Источник: Om1 Омск

В Советском округе начали сносить две многоэтажки, расположенные неподалёку друг от друга.

Первая — на улице 50 лет Профсоюзов, 81. Здание, о котором не раз писали омские СМИ из-за его жуткого состояния, расселили в 2025 году. Дом огородили забором, через год начались работы по демонтажу конструкций.

Вторая аварийная многоэтажка, где сейчас идут работы, расположена на улице Магистральная, 47а. Ранее, в феврале 2026 года, жительница дома пожаловалась на то, что здание покрылось наледью. Вскоре его расселили.