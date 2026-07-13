FT: ЕС в 2026 году импортировал рекордное количество газа с завода «Ямал СПГ»

В России сейчас действуют два крупнотоннажных СПГ-завода — «Ямал СПГ» и «Сахалин-2». Еще один проект — «Арктик СПГ — 2» (первая линия) — пока не был официально запущен, но сообщалось об экспорте с него отдельных партий в Китай. Также в России действуют два среднетоннажных СПГ-завода на Балтике — «Газпром СПГ Портовая» и «Криогаз-Высоцк», которые были внесены в санкционный лист Министерства финансов США.