FT: ЕС в 2026 году импортировал рекордное количество газа с завода «Ямал СПГ»

ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/. Европейский союз в первой половине 2026 года импортировал рекордные 9,89 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) с крупнотоннажного завода «Ямал СПГ», что на 18% больше, чем в 2025 году. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на аналитиков из компании Kpler.
По их данным, основными покупателями стали Франция, Бельгия и Испания, которые импортировали 3,6 млн, 2,9 млн и 2,7 млн тонн СПГ соответственно. Всего ЕС мог заплатить за поставки газа около €6 млрд.
26 января Совет ЕС окончательно утвердил полный запрет на поставки российского СПГ в ЕС с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года. При этом запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам начал действовать с 25 апреля 2026 года, а краткосрочные контракты на поставку трубопроводного газа должны были быть завершены до 17 июня.
FT подчеркивает, что объемы поставок в Азию за тот же период снизились на 74% и достигли 510 тыс. тонн. По словам источника газеты, сокращение экспорта СПГ в регион связаны с опасениями возможных санкционных ограничений со стороны Евросоюза.
В России сейчас действуют два крупнотоннажных СПГ-завода — «Ямал СПГ» и «Сахалин-2». Еще один проект — «Арктик СПГ — 2» (первая линия) — пока не был официально запущен, но сообщалось об экспорте с него отдельных партий в Китай. Также в России действуют два среднетоннажных СПГ-завода на Балтике — «Газпром СПГ Портовая» и «Криогаз-Высоцк», которые были внесены в санкционный лист Министерства финансов США.