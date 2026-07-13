Почему банки отказывают в кредите даже при хорошей зарплате

Второй способ сформировать положительную репутацию — воспользоваться товарной рассрочкой в крупных розничных сетях на срок от шести до десяти месяцев. С апреля 2026 года вступает в силу норма, обязывающая операторов сервисов рассрочки передавать сведения о заключенных договорах в бюро кредитных историй, если сумма покупки превышает пятьдесят тысяч рублей. Своевременное погашение таких обязательств создаст необходимую запись в финансовом профиле гражданина и облегчит получение масштабных банковских продуктов в будущем.