Почему банки отказывают в кредите даже при хорошей зарплате

Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова в интервью агентству «Прайм» рассказала, что главным камнем преткновения для многих соискателей становится девственно чистая кредитная история. Финансовые организации оценивают потенциального клиента не по его теоретической состоятельности, а исключительно по фактическому поведению в прошлом.
Для банковских алгоритмов безупречная репутация — это документально подтвержденный опыт возврата заемных средств. Скоринговые системы работают только с реальными цифрами, и им необходим как минимум один успешно закрытый договор, чтобы составить математический портрет заемщика. Если массив данных пуст, программа выдает не отрицательный вердикт, а нулевой результат.
Вероятность дефолта признается неизвестной величиной, что вынуждает службу безопасности приравнивать такого заявителя к категории среднего или повышенного риска. Это жесткая консервативная стратегия, продиктованная логикой пруденциального надзора. Помимо прямой оценки рисков, отсутствие записей в бюро кредитных историй служит тревожным сигналом для автоматизированных антифрод-систем.
Банки выявляют подставных лиц, на которых мошенники оформляют заведомо невозвратные займы, отказывая гражданину без финансовой биографии. Организация защищает себя не столько от прямых денежных убытков, сколько от колоссальных регуляторных санкций со стороны Центробанка и серьезных имиджевых потерь.
Эксперт подчеркивает, что финансовый вакуум в досье — это не окончательный приговор, а лишь техническое препятствие, которое можно преодолеть законными методами. Первый доступный инструмент — оформление кредитной карты с минимальным лимитом, который обычно варьируется от десяти до тридцати тысяч рублей.
Финансовые институты гораздо охотнее выдают такие продукты новичкам, поскольку риск невозврата здесь сведен к минимуму. Достаточно четырех-шести месяцев регулярных безналичных операций и неукоснительного соблюдения графика платежей, чтобы скоринговый балл вырос до уровня, позволяющего претендовать на полноценный потребительский кредит.
Второй способ сформировать положительную репутацию — воспользоваться товарной рассрочкой в крупных розничных сетях на срок от шести до десяти месяцев. С апреля 2026 года вступает в силу норма, обязывающая операторов сервисов рассрочки передавать сведения о заключенных договорах в бюро кредитных историй, если сумма покупки превышает пятьдесят тысяч рублей. Своевременное погашение таких обязательств создаст необходимую запись в финансовом профиле гражданина и облегчит получение масштабных банковских продуктов в будущем.