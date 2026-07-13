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В Омской области семье с ребёнком придётся копить на квартиру шесть лет

Рейтинг РИА Новости показал, что семье с одним ребёнком понадобится более 6 лет, чтобы купить квартиру площадью 60 м².

Источник: Om1 Омск

Согласно исследованию РИА Новости, Омская область заняла 66-е место по доступности жилья в России. Эксперты оценивали, за сколько лет семья с одним ребёнком сможет накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров, используя собственные средства и банковский депозит.

В Омской области, по данным на май 2026 года, на накопление потребуется в среднем 6,1 года. В 2025 году срок составлял 5,4 года. Средняя стоимость квартиры в регионе площадью 60 м² достигла 6,6 млн рублей.

Исследователи отмечают, что основной причиной роста сроков накопления стало снижение процентных ставок по депозитам, хотя медианные заработные платы выросли на 17%, а сумма вкладов физических лиц увеличилась на 13%. В то же время стоимость квадратного метра в России в среднем выросла на 9,3%, причём резкий рост зафиксирован в ряде регионов, включая Курскую область (+25,4%) и Республику Марий Эл (+20,5%).

В рейтинге наиболее доступного жилья лидируют регионы Крайнего Севера и Дальнего Востока: Мурманская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская и Чукотская области.

Замыкают список регионы Крыма и Северного Кавказа. Самым сложным для накопления жилья оказался Крым, где семье с одним ребёнком потребуется не менее 13,5 года, а в Севастополе — 13,1 года.

Таким образом, потенциал накопления на собственное жильё в Омской области по сравнению с северными регионами ниже, но выше, чем в Крыму и ряде регионов Южного федерального округа.

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