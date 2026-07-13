В Омской области семье с ребёнком придётся копить на квартиру шесть лет

Исследователи отмечают, что основной причиной роста сроков накопления стало снижение процентных ставок по депозитам, хотя медианные заработные платы выросли на 17%, а сумма вкладов физических лиц увеличилась на 13%. В то же время стоимость квадратного метра в России в среднем выросла на 9,3%, причём резкий рост зафиксирован в ряде регионов, включая Курскую область (+25,4%) и Республику Марий Эл (+20,5%).